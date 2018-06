Valencia grita a 'La Manada': "Si ellos salen a la calle, nosotras también"

El movimiento feminista avisó de que tomaría las calles. Y así lo ha hecho. En Valencia cientos de personas se han concentrado frente a la Delegación de Gobierno, en la Calle Colón, contra la puesta en libertad -hasta que haya sentencia firme- de los miembros de 'La Manada'. Los autores de la violación grupal en San Fermín han reunido la fianza y podrán estar fuera de prisión este mismo fin de semana.

No era la hora de la puesta de sol y las calles ya estaban teñidas de morado. Cientos de chicas, de mujeres de distintas edades, decenas de hombres y hasta algunos niños gritaban al unísono: "Esta justicia es una mierda". Las consignas se han escuchado en decenas de manifestaciones el último año: desde el 25N hasta el 8M, pasando por el día que se conoció la sentencia que condenaba a cinco hombres por abuso sexual: "no es no" y "no es abuso, es violación". Al margen de los mensajes de condena, había de apoyo para la víctima: "no estás sola", ·tranquila hermana aquí está tu manada". "Si ellos salen a la calle, nosotras también", advertían.

El caso de la violación grupal, uno de los más mediáticos de las últimas décadas, ha puesto de manifiesto que el sistema judicial necesita de la aplicación de la perspectiva de género y de la implantación total de la ley contra la violencia de género. Y así lo demanda gran parte de la sociedad; en las calles, en los medios, en los juzgados.

Durante este viernes, también el jueves, ha habido concentraciones en las grandes ciudades españolas contra esta decisión del tribunal navarro. Las asociaciones feministas, y las mujeres que se han lanzado a la calle, consideran que la Audiencia de Navarra genera una sensación de inseguridad para las mujeres en el espacio público.

La justicia no es ciega. Lo está. Y adrede. No ve porque no quiere. Pone en la calle a cinco tipos condenados a nueve años. Con un sólido historial delictivo. No protege. Tampoco teme al escándalo ni a la alarma social. Ningún respeto para decisiones que no lo merecen. — Amelia Valcárcel (@AmeliaValcarcel) 21 de junio de 2018

Mujeres y hombres se han concentrado contra la justicia patriarcal, exigiendo reformas y la aplicación de la perspectiva de género en los juicios. En esta línea, el Tribunal Supremo dictaminó esta semana que las víctimas deberían tener un estatus por encima del de mero testigo en los casos de violencia machista. La rabia y la indignación ya están en el espacio público.