El port de València fa nou anys que no inverteix a regenerar les platges del sud per la falta d’autorització de Costes

El pla de mesures correctores per a frenar la regressió de les platges del sud com a conseqüència de l’ampliació nord del port de València no ha arribat a aplicar-se en els termes en què estava previst.

Així ho van reconéixer dijous el president de l’Autoritat Portuària (APV), Aurelio Martínez, i el director general de l’entitat, Francesc Sànchez, que van atribuir aquesta situació a la falta d’autorització per part de la Demarcació de Costes davant l’absència d’un projecte integral definit per a abordar el problema.

Tots dos han valorat en aquests termes sobre el projecte de ‘Regeneració de les platges del Saler i la Garrofera (València)’ que la Demarcació de Costes de València, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha tret a informació pública durant 30 dies, tal com ha informat eldiario.es.

El document assenyala com a responsables de la situació d’aquestes platges (el Saler, la Garrofera i l’Arbre del Gos principalment) "la construcció del port i les ampliacions posteriors, el pla sud de València, en què es definia el nou traçat del riu Túria, i el pla urbanitzador entre el 1965 i el 1981 que va suposar la construcció de 40 blocs d’edificis, carreteres i un passeig marítim en substitució de la primera alineació dunar".

Pel que fa al port, Martínez va comentar que "l’obra que va tindre un impacte important va ser el moll Príncep Felip; l’ampliació nord va poder tindre un impacte, però molt limitat, perquè es van respectar les línies més allunyades que ja hi havia mar endins, per on flueixen els corrents".

Segons va explicar, "el que es va fer va ser buscar obres de compensació” i en aqueix sentit, va assegurar que una de les primeres coses que va fer tot just arribar fa quatre anys a la presidència de l’APV va ser reunir-se amb la Demarcació de Costes per veure de quina manera s’invertien "tres milions d’euros que hi havia pressupostats el 2009 i tres milions més el 2010 per a mesures correctores i compensadores per a regenerar les platges".

Martínez va comentar que no van aconseguir arribar a cap acord perquè Costes deia que volien tindre "un pla de recuperació integral de les platges del Saler" i que no tenien clar si fer-ho "a través de dics o d’aportacions d’arena en el cap de Cullera".

Davant aqueixa situació, segons el president de l’entitat, els van dir que comptaren "amb aqueixa partida pressupostària per a escometre les obres necessàries".

Fins ara, segons el responsable del port, s’havien fet aportacions puntuals d’arena del nord al sud "quan s’ha autoritzat", però, "com que és arena molt fina, quan ve un temporal se l’emporta".

De la seua banda, el director general de l’entitat, Francesc Sànchez, va afegir que el port, "des que es va fer l’espigó de Llevant fins al que és l’antic far, és quan es va crear la barrera que va tindre un efecte en les platges".

En aqueix moment, va recordar, "no hi havia declaracions d’impacte ambiental". No obstant això, va destacar que "les actuacions posteriors que s’han fet s’ha pretés minimitzar o eliminar efectes addicionals i l’última ampliació nord va ser escrupolosa perquè no hi haguera impacte addicional a les platges del sud i es van imposar una sèrie de mesures correctores que des d’aqueix moment vam pressupostar i que fins hui no ens han autoritzat a executar".

Sànchez va afegir que estan "encantats que es faça aquest pla de millora de la costa i a aportar la partida pressupostària de sis milions per contribuir a corregir aqueixos problemes".