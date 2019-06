El port de València només té dos mesuradors de qualitat de l’aire i un no recull totes les emissions dels vaixells

"Les emissions d’òxids de sofre, que tenen l’origen en el combustible de grans vaixells i són dels més tòxics que hi ha, formen aerosols de sulfats (SO 4 ) que incrementen els riscos per a la salut humana i contribueixen a l’acidificació dels sistemes terrestres i aquàtics".

Així explica la federació Transport & Environment, de la qual forma part Ecologistes en Acció, les característiques nocives del diòxid de sofre en el seu estudi sobre la contaminació de l’aire causada per creuers de passatgers de luxe en aigües europees.

No obstant això, l’estació de mesurament de qualitat de l’aire de l’Autoritat Portuària de València (APV) situada en la zona de Natzaret (riu Túria), el barri més afectat pel trànsit portuari per la seua proximitat als molls, no registra ni el diòxid de sofre ni el de nitrogen, segons posa en relleu Ecologistes en Acció en el seu informe ‘La qualitat de l’aire de l’Estat espanyol’ (pàgina 145), dut a terme amb dades de la mateixa APV recollits l’any passat.

Segons l’estudi, el port de València, el líder d’Espanya i el quart d’Europa en trànsit de contenidors, compta només amb dues estacions de mesurament situades entre els molls de Llevant i Ponent, (el Cabanyal, segons l’estudi) i l’esmentada de Natzaret.

La primera, la més fiable, per tal com registra captures de dades pràcticament tots els dies de l’any, registra nivells de partícules PM10 de l’11% cada dia i una mitjana anual del 26%. Tots dos valors superen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), però són inferiors als exigits per la legislació espanyola, més laxa que l’europea.

Aquest dispositiu no dona dades de PM2,5, mentre de la resta d’elements contaminants (diòxid de nitrogen i ozó troposfèric) no se sobrepassen els nivells recomanats per l’OMS.

Tampoc en el cas del diòxid de sofre, en què el mesurament no arriba a l’1%, per aquest motiu es qualifica amb un 0%. Sobre aquest tema, fonts d’Ecologistes en Acció han explicat que "tant aquestes partícules com les de nitrogen són les més difícils de captar per la rapidesa amb què es dispersen i requereixen un nombre determinat de mesuradors disposats d’una manera específica".

L’estació de Natzaret només mesura les partícules de PM10 i PM2,5. El dispositiu va capturar dades en un 69% dels dies de l’any, un punt per davall del 70% recomanat perquè siga fiable, i va registrar un valor diari de nivells de PM2,5 del 6%, tres punts per damunt del que marca l’OMS, però 19 menys del que marca la normativa espanyola.

Tant la mitjana anual com les partícules de PM10 queden per davall del que recomana l’OMS.

Des de l’organització ecologista han comentat que resulta cridaner que el port de València, malgrat les seues enormes dimensions, compta només amb dues estacions de mesurament d’aire, les mateixes que el de Castelló i dos menys que el d’Alacant. Cap d’aquests ports de la Comunitat Valenciana, ni la majoria dels grans ports espanyols, mesuren el diòxid de sofre, segons l’informe.

Per exemple, cap de les huit estacions de mesurament del port de Mallorca, un dels que té més trànsit de creuers, mesura el diòxid de sofre. En el cas del de Barcelona, només dues de les sis estacions mesuren aquest contaminant.

Des de l’APV van destacar que cap dels mesuraments duts a terme supera els límits legals i van remetre a la memòria anual del 2017.

L’impacte dels creuers en el port de València

Com va informar eldiario.es, l’estudi de la federació Transport & Environment situa el port de València entre els 50 d’Europa amb més contaminació en l’aire com a conseqüència de l’activitat dels creuers, en concret, està en el lloc 46 d’un rànquing que encapçalen Barcelona i Palma de Mallorca, seguits dels ports de Venècia, Civitavecchia i Southampton.

Segons l’informe, amb dades de l’any 2017, les 56 escales de creuers analitzades en el port de València van emetre 4.917 quilos de diòxid de sofre, és a dir, quasi cinc tones. Només l’any passat hi van atracar un total de 194 vaixells.

Davant el dèficit d’informació, fonts d’Ecologistes en Acció han explicat que les dades es recapten a través d’un "sistema d’informació geolocalitzada que dona en temps real els vaixells que transiten en un port i diu el tipus de vaixell, els motors i el tipus de combustible que utilitzen".

Segons comenten, "aquest sistema mesura les emissions, que difereix molt de les mesures de les estacions que estan en la ciutat, que mesuren com arriben aquestes emissions que ixen dels fumerals dels vaixells al nucli urbà".

L’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar al final de l’any passat una modificació del projecte d’ampliació nord que implica, entre altres coses, traslladar els dos molls de creuers situats en aqueixa zona, allunyada del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, situades més prop de la ciutat, al costat del barri de Natzaret, un canvi pel qual els veïns han presentat al·legacions.