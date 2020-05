València lidera un front amb 15 ciutats més contra la possible intervenció dels seus estalvis per part del Govern

L’alcalde de València, Joan Ribó, es planta contra els plans de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que podrien suposar la intervenció per part del Govern dels estalvis dels diferents ajuntaments com a recurs per a dotar-se de liquiditat davant de la crisi del coronavirus.

Ribó va alçar la veu dimarts després de reunir-se amb els alcaldes de les 15 ciutats més poblades d’Espanya i comprovar que, malgrat els diferents colors polítics dels

dirigents, tots van rebutjar aquesta mesura.

"En la legislatura passada, vaig haver de manifestar-me com a alcalde davant el

ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro (PP)", i "no voldria en aquesta legislatura haver de manifestar-me de nou per la mateixa cosa, ara davant María Jesús Montero".

Així es va pronunciar el primer edil de València després de reunir-se per videoconferència dimarts amb els alcaldes i les alcaldesses de Madrid, Barcelona, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alacant, Còrdova, Valladolid, Vigo i Gijón, amb l’objectiu d’impulsar mesures locals extraordinàries que dinamitzen la resposta social i econòmica de les ciutats en el procés de desescalada de la crisi de la COVID-19.

Si es materialitza l’anunci de Montero, l’Ajuntament de València perdria els 60 milions d’euros de romanent amb què compta actualment.

Lluny de la possible intervenció, Ribó va reivindicar que l’Ajuntament puga gastar la totalitat d’aquesta quantia per fer front a la COVID-19, i va fer una defensa de la gestió econòmica municipal, "que ha permés en els últims cinc anys disminuir el deute que vam heretar a menys de la meitat, i tindre superàvit en els nostres comptes. El Govern central no pot pretendre ara arrabassar-nos aquest superàvit".

L’alcalde va defensar "l’autonomia local” i va recordar que es tracta “d’un principi que marca la Constitució". "Els ajuntaments exigim al Govern de l’Estat que es complisca de manera estricta", va afegir.

L’alcalde ha demanat a Montero que "renuncie a qualsevol acte en el sentit que el romanent del 2019 puga utilitzar-se d’una altra manera que no siga per a la llibertat que té l’Ajuntament de treballar amb aquests recursos que són propis, que són dels valencians i les valencianes".

Reunió amb Ábalos dimecres

D’altra banda, el primer edil també va demanar "el suport del Govern als ajuntaments per a fer front a la baixada dels ingressos de totes les empreses municipals de transport, i que a València arrossega la discriminació pel fet de no tindre un contracte programa com el que tenen la resta de les àrees metropolitanes, com Madrid i Barcelona".

Precisament, aquest serà un dels punts que tractaran tant Ribó com els alcaldes de les ciutats esmentades en una reunió per videoconferència prevista per a dimecres a la vesprada amb el ministre de Transports, José Luis Ábalos.

Segons Ribó, "per a València l’eixida d’aquesta crisi passa pel rescat de les famílies vulnerables, la dinamització econòmica, i la sostenibilitat i la salut pública".