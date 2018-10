Una falla de València fa el primer pas cap a la igualtat: podrà triar si vol tindre faller o fallera major

"Ens hem limitat a adaptar els nostres estatuts al segle XXI, entenem que no és res tan extraordinari i esperem comptar amb el suport de la resta de les falles de la nostra agrupació i amb el de l’Assemblea de Presidents de dimarts que ve, on ho exposaré".

Així s’ha pronunciat el president de la falla Borrull-Socors, Sebas Marín, sobre la modificació dels estatuts aprovada per la comissió, que entre altres coses inclou la possibilitat que els homes també puguen optar de manera oficial a representar l’entitat com a fallers majors.

Tal com ha explicat Marín a eldiario.es, amb vista al pròxim exercici (per a aquest ja hi ha una fallera major elegida), qualsevol home, o xiquet en el cas dels infantils, podrà presentar-se juntament amb les dones i les xiquetes una vegada s’òbriga el procés d’elecció de representants, en igualtat de condicions i amb els mateixos criteris amb què s’escollien fins ara les falleres majors (antiguitat, càrrecs en la falla, edat en el cas dels xiquets, etc.).

Així, en cas de ser un home o un xiquet el que represente la falla amb vista a pròxims exercicis, la comissió té la intenció de portar-lo al procés de preselecció de Cort d’Honor i Fallera Major de València.

"Dependrà del que considere la Junta Central Fallera (JCF), però, si resol que no és possible, hauran d’argumentar-ho molt bé, ja que la Constitució parla d’igualtat entre homes i dones i un reglament faller no pot anar contra una llei de rang molt superior", ha advertit Marín.

"En Borrull-Socors hem fet els deures. Esperem ara l’arribada del congrés faller perquè els estatuts de la JCF reflectisquen realment els canvis que s’han introduït amb les seues propostes i accions, així com les de les comissions que ja treballen i viuen en el segle XXI", ha comentat.

Així, després de quatre mesos de treball del comité del ‘Congrés Borruller’, format per 10 membres de la comissió, el 80% dels integrants de la falla ha participat en una junta extraordinària per a votar i acordar nombrosos canvis i actualitzacions, "necessaris en el context històric i social en què vivim i en coherència amb la manera de sentir, fer cultura i fer falla de Borrull-Socors".

En el cas de donar l’opció als homes a ser fallers majors, "la proposta va ser aprovada per unanimitat", destaca Marín.

En la mateixa línia, la comissió ha decidit "fer desaparéixer les corts d’honor femenines, de tal manera que tant homes com dones en formen part des de ja", ha indicat Marín.

"Com és lògic, el text utilitza llenguatge inclusiu íntegrament, i també un plantejament respectuós amb la perspectiva de gènere en cada punt", ha continuat.

Un altre dels canvis aprovats preveu la convivència de l’escut històric de la falla quasi centenària amb un de nou, dissenyat per una altra jove fallera, dissenyadora gràfica, i una de les artistes de les falles de la comissió, Marina Marín.

A més, la norma s’ha adaptat a les noves tecnologies i les exigències actuals en compliment de la protecció de dades. D’altra banda, la falla ha acordat regular per estatut la inversió mínima en falles per a cada exercici, el 20% de les quotes anuals: "És la manera com volem demostrar i continuar fent créixer el nostre compromís amb l’essència de les Falles, les propostes artístiques, crítiques i satíriques que plantem cada any. El nostre sentiment de #VolemFalla", ha explicat Marín.

El precedent de Blanqueries

El mes de juny passat, la presidenta de la falla Blanqueries, Gloria Martínez Amigó, que a més va ser Fallera Major de València el 2008, ja va fer un primer pas en favor de la igualtat entre representants de les comissions falleres en anunciar el nomenament de Guillermo del Mar com a primer faller major de la història de la comissió.

No obstant això, com va explicar Martínez a eldiario.es, es tractava d’un càrrec simbòlic que no substituïa la figura tradicional de fallera major.

Ara, la falla Borrull-Socors ha fet un pas més en modificar els seus estatuts perquè també els homes puguen optar al càrrec de manera oficial, en igualtat de condicions que les dones: "M’ha telefonat Guillermo i m’ha dit que ens dona suport en tot el que necessitem, però també ens ha advertit que ens preparem per a les crítiques", ha comentat Marín.