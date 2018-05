Agustín Navarro: "Vamos a perseguir la corrupción en el Colegio de Médicos de Valencia y a evitar que se produzca"

Agustín Navarro es el segundo candidato a la presidencia del Colegio de Médicos entrevistado por eldiario.es, después de la doctora Mayte Lázaro. La actual presidenta Mercedes Hurtado, ha declinado la invitación de este medio de comunicación, como ya hiciera en el debate a tres montado por la Cadena SER, al que no acudió después de haber confirmado. Agustín Navarro se presenta como la candidatura del cambio y asegura que "democratizará la institución", a su entender, "tomada por el sindicato CSIF y la correduría de seguros Uniteco".

-Se presentan como la candidatura del cambio en el Colegio de Médicos. En caso de que ganen las elecciones, ¿qué significará ese cambio?

-Queremos devolver al Colegio las funciones que ha tenido históricamente en la defensa de la profesión. En estos momentos está huérfano de esa actividad porque se han instalado allí unos sindicatos con sus intereses espúreos que le han usurpado esa función. La gestión tampoco ha sido transparente y ha estado mediatizada por una correduría de seguros. Tengo un perfil gestor y queremos hacer un plan estratégico a cuatro años para cumplir los 25 puntos programáticos que hemos firmado ante notario. Por lo que no son un brindis al sol, sino un compromiso.

-¿Cuáles son los tres pilares fundamentales para dar servicio y satisfacer a los colegiados?

-Vamos a potenciar la comisión deontológica. Hasta la fecha solo le llegan los casos que le traslada la dirección. Durante esta legislatura se frenó un caso en la comisión porque uno de los médicos era miembro de la junta de Mercedes Hurtado. Esa comisión deontológica será independiente y podrá actuar con total libertad. Potenciaremos otra comisión de la defensa de la medicina para conseguir la libertad de prescripción y la libertad de solicitud de pruebas de los médicos. Hay que adecuar que el ejercicio de la profesión se pueda realizar con garantías. Haremos que se cumplan los ratios, tanto en la administración como en la empresa privada, y lucharemos contra la precariedad laboral que existe en algunas compañías.

-¿Qué hará el Colegio en defensa de las agresiones a médicos?

-Queremos devolver al servicio jurídico del Colegio de Médicos de Valencia su propia independencia. Queremos abogados propios del Colegio para denunciar de oficio las agresiones a colegiados y hablar con la administración de los lugares más conflictivos como las urgencias. Muchas veces por hacinamiento y otras por desinformación. Antes existía una figura de enlace que informaba a los familiares y evitaba las amenazas y ahora ya no. Y esto, además genera un gasto inducido por la presión que reciben los médicos.

-Esta campaña ha girado entorno a las pseudociencias. La actual presidenta Mercedes Hurtado ha defendido la homeopatía abiertamente, de la misma manera que la otra candidata a la presidencia, Mayte Lázaro. ¿Cuál es la visión del candidato Agustín Navarro sobre las pseudociencias?

-Somos los únicos que nos hemos postulado en contra de las pseudociencias. Un médico es una persona de alta cualificación científica. Hurtado y Lázaro no se han postulado contra las pseudociencias porque tienen un nicho de votos que quieren atraer. Nosotros estamos en contra de que se prometan curas milagrosas del sida o la leucemia con tratamientos homeopáticos o de ozonoterapia. Otra cosa es que sea un tratamiento acompañante como placebo. Pero nada más.

-¿Qué le diría a los médicos que rechazan las pseudociencias?

-El Colegio es un colectivo que aglutina a médicos que hacen ciencia. Deberíamos ser como los anglosajones, donde prima el prestigio y participan los que realmente hacen la medicina. Hay que ir a votar a los que nos manifestamos en contra de la mentira y de la estafa. Que me explique a mí qué médico de la Fe hace homeopatía. Por eso debemos defender la ciencia.

-Al único debate -en la Cadena SER- que se montó con motivos de las elecciones al Colegio de Médicos la actual presidenta no acudió. ¿Cómo valora esa actitud?

-Soy muy transparente y lo dije. Hurtado no acudió, lo que demuestra que no puede defender su gestión y su programa, que son poco transparentes y eficientes. No acudió porque le venía mejor no exponerse a que su gestión quedara en evidencia. Y me parece una falta de respeto a los que estábamos allí y a todos los colegiados. Nos hubiera tenido que contestar por qué liberados sindicales tienen tomado el Colegio.

-¿Por qué cree que CSIF tiene tanta influencia sobre la actual presidencia del Colegio de Médicos de Valencia?

-Creo que el CSIF, que no es un sindicato de médicos, está politizado y en contra de la actual Conselleria de Sanidad. Y nosotros no tenemos que estar en contra de esta Conselleria o de la anterior. Somos profesionales. Y CSIF se aprovecha de la estructura colegial para hacer su política contra los actuales dirigentes de la sanidad pública valenciana.

-A usted se le ha vinculado con la anterior presidenta Rosa Fuster.

-No tengo nada que ver con la doctora Rosa Fuster. Fuster y el exgerente del Colegio están imputados judicialmente. Y estoy muy dolido en que se haya utilizado un argumento torticero para desacreditar nuestra candidatura. De hecho, si la doctora Fuster no estuviera imputada se hubiera presentado. Lo que ha hecho es inducir otra candidatura que no es la nuestra para volver a controlar la institución.

-Han denunciado la dificultad de los colegiados para ir a votar el próximo jueves día 3 de mayo. Hace cuatro años votaron 3.000 colegiados de 15.000, una participación muy baja. ¿Cuáles son estos impedimentos?

-Para poder votar hay que acudir a la sede colegial. Esto lo mantienen porque tienen votos cautivos como los homeópatas, que votan en masa. No han facilitado la democratización de las elecciones abriendo mesas electorales en todos los hospitales. Un médico de Ontinyent debe hacer 200 kilómetros en un día laborable para poder votar. Nosotros estudiaremos el voto telemático y cuando ganemos habrá urnas en todos los hospitales públicos y privados y en todos los centros de salud de gran concurrencia. En las recientes elecciones de Alicante se hizo esto y la participación se disparó.

-¿Por qué un colegiado debe ir a votar el jueves 3 de mayo, y por qué debe votar por Agustín Navarro?

-Porque somos la última candidatura que no tiene ningún tipo de mácula. Porque ninguno de nuestro equipo ha hecho de la liberación sindical una profesión. Y porque somos gente profesional y vamos a devolver al Colegio a sus orígenes y a devolverle el prestigio que tiene. Hemos hecho un registro de nuestros compromisos ante notario y los cumpliremos. Y por último, vamos a perseguir la corrupción y a evitar que se produzca y cuando entremos vamos a levantar las alfombras.