Veïns i ecologistes exigeixen que es descarte l’ampliació del port de València perquè la consideren un balafiament en plena crisi

"L’Autoritat Portuària de València (APV) ha de desistir i abandonar el projecte d’ampliació nord del port de València. Aquest projecte és ambientalment insostenible i econòmicament contradictori amb la situació global derivada de la pandèmia del coronavirus".

Així s’han pronunciat des de la Comissió Ciutat-Port, entitat integrada per Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, la plataforma El Litoral Per al Poble, València Saludable i altres col·lectius, per rebutjar l’adjudicació de l’ampliació nord que promou l’APV.

L’entitat portuària tenia previst adjudicar en el consell d’administració del mes de març una concessió de 50 anys a la companyia TIL, filial d’MSC, per a l’equipament i la gestió de la futura terminal que es projecta en l’ampliació nord.

No obstant això, la crisi del coronavirus ha provocat que el consell es retarde al divendres 3 d’abril i no s’hi preveu abordar l’assumpte de l’adjudicació, segons han informat fonts pròximes a l’APV, per la qual cosa quedaria aparcat a l’espera d’eixir de la situació actual.

El consell se celebrarà de manera telemàtica i en la sessió el president del consell, Aurelio Martínez, podria sol·licitar als consellers assumir totes les competències mentre dure l’estat d’alarma, una situació prevista en el decret del Govern.

Per a la Comissió Ciutat-Port "no hi ha dubte que la crisi sanitària i el confinament prolongat de la població mundial per la pandèmia de coronavirus distorsionarà el ritme de creixement de l’economia global, incapaç d’afrontar els reptes col·lectius per la seua dependència de l’especulació financera i el consum insostenible dels recursos de la Terra".

Així doncs, en el context actual d’alarma sanitària, l’entitat reitera el seu "no a l’ampliació nord del port de València i també a tots els projectes d’infraestructura que la complementen, perquè no s’han avaluat ambientalment amb una estratègia per al conjunt dels seus impactes i no satisfan necessitats reals de la Comunitat Valenciana; no es poden superar els reptes del nou escenari mantenint projectes antics, caducs i extravagants".

I és que la construcció dels molls de l’ampliació nord per part de l’APV suposarà una inversió púbica d’uns 400 milions d’euros, cost a què caldria afegir la inversió de l’accés nord subterrani, valorada pel port en 450 milions més, encara que altres estudis parlen d’un cost pròxim a 1.000 milions prenent com a referència altres túnels similars fets en uns quants països.

La plataforma veïnal i ecologista considera que "l’ampliació consumeix els recursos naturals del nostre entorn i té un impacte sobre el paisatge, el territori i l’horta protegida, la qualitat de l’aire que respirem i el soroll que ens envolta. Implica pèrdua de diversitat marina i terrestre, una gran afecció a la morfologia del litoral i la desaparició de platges, la gentrificació dels poblats marítims i de la ciutat. A més, considera que té “un impacte negatiu també pel que fa al canvi climàtic i les emissions de CO₂ a l’atmosfera i suposarà la disminució de la inversió pública en política social, la substitució de treballadors per la robotització i més beneficis, però només per al poder econòmic establit".

La Comissió Ciutat-Port reitera que "aquest projecte és inassumible per a la Comunitat" en un moment en què "s’han de prioritzar les inversions en serveis per a la ciutadania, sanitat i la creació d’ocupació de qualitat, abans que en obres portuàries perquè el vaixell MSC Gülsüm, únic en el món amb una capacitat de càrrega de 22.960 TEU, tinga un lloc on atracar. Les dificultats de l’Administració pública per a respondre adequadament a l’actual crisi sanitària reforcen aquest argument".

L’entitat denuncia també "l’actitud autoritària i prepotent de l’APV", perquè no entén "les seues traves per a l’accés a la informació pública necessària, perquè és possible un debat raonat" entre el port i la ciutadania: "És inadmissible que el port s’excuse en la Demarcació de Costes per no informar i Costes faça el mateix amb el port; actuacions com aquestes són inapropiades en un estat social i democràtic de dret on ha de prevaldre la transparència i la coordinació interadministrativa".

Per tot el que s’ha exposat, la Comissió exigeix que es renuncie "definitivament al projecte, s’escometa la reversió d’infraestructures amb impacte ambiental negatiu, exigeix la bona governança de les institucions públiques i aprofundir en el model de ciutat diversa, de proximitat i sostenible".