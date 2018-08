"Vete a follar al Saler": Un joven denuncia una agresión homófoba en el metro de Valencia

Durante este fin de semana miles de personas se han atrevido a contar agresiones homófobas y varias experiencias sufridas a lo largo de la vida a través del hashtags '#MeQueer', viralizado por el periodista Rubén Serrano para visibilizar la LGTBifobia imperante. Este lunes, un joven valenciano ha denunciado en su cuenta de Instagram una agresión homófoba en el metro de Valencia.

Durante la mañana, en una de las estaciones céntricas, un hombre ha comenzado a gritarle "maricón de mierda" y a sugerirle que se fuera "a follar a El Saler". Según explica el joven, el individuo ha ido golpeando el asiento junto al andén en el que ambos estaban sentados y después le ha perseguido por la estación subterránea, bloqueando su intento de pedir ayuda por el interfono. Según relata, al subir a la oficina de atención de Metrovalencia, los trabajadores le han comunicado que no debía preocuparse porque había cámaras de seguridad.

Al volver al metro, el hombre ha seguido increpándole durante el trayecto, haciéndole "imposible" el viaje. El denunciante, que ha grabado una parte de la bronca en la que el individuo le amenazaba -"como me grabes, te parto la boca, encima"- llevará lo sucedido a la Policía Nacional. "Yo porque soy una persona adulta, he pasado miedo, pero no sé qué haría un niño de 15 años..", concluía la reflexión.

Decenas de usuarios han compartido por redes sociales la denuncia del joven para respaldarle y pedir explicaciones a Metrovalencia. Según explicaba el agredido en las historias de Instagram -publicaciones que la aplicación borra pasadas 24 horas-, la empresa que gestiona el transporte público se ha limitado a tranquilizarle explicándole que hay cámaras de seguridad en las estaciones. No obstante, en otra publicación ha añadido que acudiría a las oficinas además de a la Policía para encontrar una solución.