Vicent Soler y Mónica Oltra se reúnen el martes 2 de septiembre para negociar los recortes "partida a partida"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, han acordado reunirse el próximo 2 de septiembre para abordar la crisis abierta por la aplicación de los recortes en las cuentas de 2019 de 438 millones de euros debido a la falta de Gobierno en España. El encuentro, según han explicado fuentes de la coalición, servirá para consensuar los ajustes conselleria por conselleria.

Este encuentro evidencia que la propuesta hecha por Hacienda no ha gustado nada a Compromís, puesto que sus cuatro departamentos asumían más de la mitad de los ajustes. En la reunión, señalan las mismas fuentes se negociará partida por partida dónde se debe aplicar la tijera.

Desde Hacienda no confirmaron el encuentro y explicaron que, de momento, no ha habido un rechazo formal a la propuesta porque nada se votó en el último pleno del Consell del 2 de agosto. En esa reunión del Consell Soler dio a conocer los recortes aunque sin un orden del día, por lo que no hubo ni aprobación ni rechazo, señalan.

Para fijar el reparto en los recortes, la dirección general de Presupuestos (PSPV) aportó los créditos disponibles que aparecían en la contabilidad, descontándose las necesidades para servicios públicos fundamentales. Por parte de las consellerias se puso encima de la mesa las necesidades no reflejadas aún en la contabilidad y desconocidas por Hacienda. A partir de esa información Hacienda cruzó los datos y obtuvo el reparto de 438 millones, donde Compromís asumía unos 220 millones. Este cruce de datos es el que la vicepresidenta quiera aclarar y negociar para finalmente llegar a un acuerdo de consenso.

El lunes 1 de septiembre serán los departamentos de Compromís los que se reúnan para llevar una postura unitaria a la reunión entre Oltra y Soler. De hecho, en la coalición hay tendencias que van más allá de la negociación y pretenden que se exija más al Gobierno central.