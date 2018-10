Les converses de Villarejo: "Els mítings del PP de València els pagaven empreses perquè requerien un pressupost de l'hòstia"

Els polèmics enregistraments de l'excomissari Villarejo que durant els últims dies han transcendit en els quals es comenten trames judicials en les altes esferes, també han esguitat la Comunitat Valenciana a través del cas Gürtel.

En l'últim enregistrament que ha revelat el portal Moncloa.com Villarejo manté una conversa amb el també comissari Gabriel Fuentes entre els lavabos i cafés, i en la qual Fuentes explica que empreses privades han pagat actes del PP de València, com el de Mariano Rajoy en les eleccions generals de 2008 en la plaça do bous. Expliquen que Álvaro Pérez 'el Bigotes' presentava "un pressupost de l'hòstia", i des de la direcció del PP se li deia "hòstia, no tenim un puto duro, no em fotes [...] crida Iberduero, cal donar-me llum verda... [i ells diuen] jo te la done".

Amb això conclouen tots dos conversants que encara que les factures de propaganda electoral les paguen empreses "és com si ho pagara el partit", però que amb tot "no semblen tindre més històries".

Entre tots dos també parlen de Juan Cotino, exdirector de la Policia Nacional amb José María Aznar, de qui afirmen que no està en política "ni per diners ni per prestigi", i que l'única cosa que tem Cotino és que li puguen amenaçar per qüestions personals. Així tant Fuentes com Villarejo es comenten que s'han reunit amb ell en diferents ocasions, que és un home "d'honor" i que "no ha donat concessions" a la seua família, des de les administracions públiques.