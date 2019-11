No sólo Vox, Ciudadanos también se desmarca de la declaración contra la violencia de género en Torrevieja

No solo Vox está en contra de las declaraciones institucionales con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres celebrado el pasado lunes. En Torrevieja, Ciudadanos también se ha desmarcado de esta medida simbólica que sin embargo sí ha unido al resto de grupos con representación.

Este martes, el consistorio de la Vega Baja conmemoró la efeméride con la lectura de una declaración -que no declaración institucional como habían dicho desde el Partido Popular- a cargo de la vicealcaldesa popular Rosario Martínez Chazarra, y no del alcalde Eduardo Dolón, que no acudió al acto.

El texto es el que habían previamente firmado en la Junta de Portavoces los regidores del PP, PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja. Vox se quedaba fuera, como en el resto de municipios españoles y Ciudadanos, a diferencia de otras localidades, tampoco lo respaldaba, impidiendo ambos grupos la unidad en el consistorio.

El motivo de esta negativa es la terminología. “Entendía que no era acorde a lo que Ciudadanos dice”, explica la edil naranja María del Pilar Gómez. A su juicio, su grupo político, del que ella es la única concejala, no puede compartir expresiones como “estado patriarcal” o “terrorismo machista” que aparecen en el documento.

Se da la circunstancia de que la declaración que Cs rechaza en Torrevieja es idéntica a la que pactó junto con PP, PSOE, Unidas Podemos y Compromís en el seno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. De hecho, en otras localidades Cs ha respaldado el documento contra la violencia de género que en Torrevieja rechaza. Como por ejemplo en Alicante ciudad, donde los cinco concejales del grupo municipal de Ciudadanos han avalado este martes con su firma esta declaración que se llevará al pleno del jueves con la única ausencia de Vox.

“No me adherí a la Valenciana y sí a la de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque así me había dado instrucciones mi partido”, se excusa Gómez. Según otros grupos políticos de Torrevieja consultados, la concejala de Cs no llevó a la Junta de Portavoces del pasado viernes la declaración de la FEMP, algo que ella niega.

“Yo pido en la Junta de adherirme a la FEMP pero hubo otra reunión y nadie recogió mi firma, pero está firmada”, asegura, mostrando dicha declaración con su única firma. En este texto, mucho más escueto, a diferencia del de la Federación Valenciana, no aparecen los términos que ella rechaza como “estado patriarcal” o “terrorismo machista”.

Y todo, pese a ser abogada de oficio especialista en Violencia De Género, además de Extranjería y Menores. Por ello considera que no se pueden emplear esas expresiones “porque no todos los hombres son malos” y aclara, a diferencia de Vox, que ella sí que está a favor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aludiendo así a la decisión de Cs, Vox y PP de presentar una moción conjunta en El Espinar, Segovia, para llamar a derogar la ley contra la violencia machista, una iniciativa de la que luego se retractaron y que le ha supuesto al concejal naranja una apertura de expediente disciplinario.