Ximo Puig reclama al president del Govern material mèdic i endurir les mesures del confinament per a lluitar contra el coronavirus

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha comparegut per a valorar la reunió mantinguda aquest diumenge amb Pedro Sánchez i la resta de presidents autonòmics per a abordar la crisi del coronavirus. El cap del Consell ha traslladat a Sánchez, entre altres qüestions, que el material sanitari que rep la Comunitat Valenciana és "molt insuficient", així com també ha reclamat un enduriment de les mesures de confinament recollides en la declaració de l'estat d'alarma.

Puig ha agraït els "esforços" del Ministeri de Sanitat per a facilitar el subministrament d'equipaments, però ha assenyalat que el material rebut és "molt insuficient". Sobre aquest tema, ha anunciat que la Generalitat ha fletat dos avions des de la Xina amb equipament sanitari (màscares, respiradors, bates i ulleres de proveïdors del gegant asiàtic), l'operació 'Ruta de la Seda', que previsiblement arribaran el dimarts. Ha defensat també que empreses espanyoles produïsquen aquest material i donen "un servei estable".

🗣 'Estamos adoptando todas las medidas posibles para garantizar el material necesario frente al #COVID19. Por un lado, a través de empresas valencianas y, por otro, demandando a China equipamiento necesario que llegará el próximo martes a la C. Valenciana' @ximopuigpic.twitter.com/KgDNkx2R5x — Generalitat (@generalitat) March 22, 2020

Quant a la petició d'enduriment de les mesures recollides en el decret d'estat d'alarma, el cap del Consell li ha traslladat al president del Govern que és partidari de: reforçar els controls del compliment de les actuals mesures; reducció del transport públic; limitar algunes activitats econòmiques no essencials; potenciar el teletreball; racionalitzar els moviments de la ciutadania; estudiar l'ús de les màscares permanentment pel carrer; i aïllar a les persones contagiades.



"Esperem que quan es plantege en el Congrés l'ampliació en quinze dies de l'estat d'alarma es contemplen aquestes noves mesures, com que les activitats no essencials passen a un segon pla", ha dit Puig, qui ha afegit: "El millor que es pot fer per a l'Economia és que la pandèmia s'acabe com més aviat millor i que, en comptes de ser quinze dies, més quinze dies, més quinze dies... siga només quinze dies més quinze dies".

Puig, qui ha mostrat el seu suport a l'Executiu central, també ha explicat que durant la trobada hi ha hagut un "nivell de coincidència molt gran" entre els presidents autonòmics respecte a la "necessitat urgent de subministrament i equipament per als professionals sanitaris".

"Blindar al nostre vertader exèrcit"

El president de la Generalitat ha destacat que el més important en aquest moment és "blindar al nostre vertader exèrcit, als professionals sanitaris, que han d'estar forts, descansats, ben equipats i en les millors condicions físiques i psíquiques". I per a això, ha resaltat que han de disposar dels recursos necessaris.

Així, ha destacat els tres hospitals de campanya planificats a Castelló, València i Alacant en els quals s'habilitaran 1.100 nous llits, els 1.400 professionals que s'han contractat o els 1.100 (500 metges i 600 infermeres) que s'han apuntat ja a la borsa de treball que ha obert la Conselleria. "Tenim suficients professionals i equipaments de moment, ja que el nostre sistema sanitari no ha arribat a la situació d'estrés, però hem d'estar preparats per a situacions pitjors, i en això estem treballant", ha sentenciat.

"Vindran moments molt durs i la nostra corba creixerà, perquè l'impacte de les mesures adoptades en l'estat d'alerta encara no es notarà, però a aquesta pandèmia, que serà molt més dura del que pensàvem, la vencerem des de la cohesió social i territorial", ha indicat.

🗣 'Necesitamos recursos para ayudar a las pymes, si tuviésemos una financiación justa podríamos hacerlo y aliviar así sus problemas de tesorería. Le hemos pedido a @sanchezcastejon el adelanto del 50% de la liquidación de 2018 y la aprobación de las cuantías del FLA' @ximopuigpic.twitter.com/CxUL1e8NLS — Generalitat (@generalitat) March 22, 2020

Més recursos econòmics

També hi ha hagut temps per a les reivindicacions econòmiques en la conferència amb el president del Govern: "Necessitem tindre recursos. Si tinguérem el finançament que ens correspon, podríem pagar a les Pimes", ha ressenyat el cap del Consell, qui ha sol·licitat a Sánchez l'avançament del 50% de la liquidació de 2018 i el *FLA ordinari i extraordinari.