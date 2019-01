Ximo Puig aleja al PSPV de Ciudadanos: "Si acuerda con la extrema derecha es muy difícil entenderse"

El president de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Cimo Puig, comienza oficialmente el curso parlamentario con un cordón sanitario hacia la extrema derecha. Puig, tras una reunión con el grupo parlamentario socialista, ha indicado que ve muy complicado acercarse a Ciudadanos si pacta con la extrema derecha.

El president se distancia de otros barones socialistas que miran a un pacto con la formación de Albert Rivera con pocas esperanzas en que la suma de las izquierdas tras las próximas elecciones autonómicas les valgan para gobernar. En la Comunitat Valenciana, Puig considera que no hay pulsión de cambio, "porque el cambio es el Gobierno actual". Marca también distancias con la formación naranja dada su posición en las negociaciones en Andalucía, acercándose a los postulados de la ultraderecha Vox: "Me gustaría que Ciudadanos tuviera una vertiente más liberal que la que tiene. Y si finalmente acuerda con la extrema derecha es muy difícil entenderse ", ha considerado el president.

En clave nacional, el líder de los socialistas valencianos ha explicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no baraja un adelanto electoral: "Creo que su visión es intentar aprobar los presupuestos y desarrollar una legislatura con una cronología normal". De este modo, no se convocarían hasta 2020 "si no hay debilidad parlamentaria que lo obligue".

Pide además al resto de grupos políticos que respalden las cuentas, "sobre todo los grupos progresistas, abiertos y de centro", aquellos que apoyaron la moción de censura "tienen que ser coherentes" y aprobar los Presupuestos porque lo contrario "la alternativa es una gobernanza vinculada a la extrema derecha".