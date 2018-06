Ximo Puig califica la destitución de Rodríguez como una acción "preventiva" y "ejemplarizante"

El líder de los socialistas valencianos considera que el partido ha actuado de forma "preventiva" y "ejemplarizante" apartando de todos sus cargos orgánicos a Jorge Rodríguez, portavoz de la Ejecutiva del PSPV, detenido el miércoles en una operación anticorrupción. Ximo Puig, en un acto al que ha acudido como president de la Generalitat, ha valorado que el partido haya actuado rápido ante las expectativas que ha levantado el dispositivo de la Policía -a través de la UDEF- y el juzgado de Instruccón 9 de Valencia contra el presidente de la Diputación de Valencia y su núcleo más cercano.

A última hora de la tarde, el dirigente socialista decidió apartar al detenido de todos sus cargos por el bien del partido y de la imagen del Gobierno. Este jueves, el president volvía a apelar a la necesidad de "levantar la hipoteca reputacional". "Hay que ser extremadamente prudentes", ha repetido en varias ocasiones, refiriéndose también a la acción de valorar la información. " La Comunitat Valenciana vive en un estado de shock postraumático después de los años e corrupción terribles el PP" ha narrado, para añadir que el PSPV tiene "u na forma de entender la política que no tiene nada que ver con el estigma del PP". "El PSPV ha dado una orientación clara de quien es el partido que ha luchado con la corrupción", ha reiterado.

Para Puig, la detención de uno de sus cargos de responsabilidad no es fácil de digerir; "tiene un elevado coste personal y político", ha comentado preguntado por la decisión de apartarlo del partido y de sus cargos institucionales. Sin embargo, el president rehúsa determinar si le retira la confianza al también alcalde de Ontinyent: " Confío en las personas siempre. Tengo una visión optimista y creo que el ser humano tiene voluntad de hacer las cosas bien. Cuando acabe el proceso veré si estoy decepcionado o no", ha respondido.

¿Y qué hay del futuro de Divalterra? Algunos cargos de Compromís al principio de la legislatura eran partidarios de dar carpetazo a la empresa pública antes de cambiarle el nombre, ya que había sido foco de múltiples escándalos del PP valenciano. No obstante, el president prefiere esperar a ver qué ha ocurrido y qué se investiga, señalando que "visto lo visto, no hay corrupción económica", aunque matiza que no quitarle peso ni gravedad a la investigación. "Cuando sepamos qué ha pasado se tomarán medidas" en la Diputación. "Si no hubiera habido controles, no sabríamos esto", ha añadido.

Preguntado por la hipótesis de la financiación ilegal que apunta Ciudadanos en su denuncia, el presidente considera sorprendente que se apunte esta hipótesis. "Son donaciones acordes a la ley y aportaciones voluntarias a su organización", ha sentenciado.