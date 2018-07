Ximo Puig hace balance del Botànic: "El proyecto de progreso no acaba en cuatro años"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha estrenado la noche de este miércoles en la televisión pública valenciana, À Punt, para hacer balance de los tres años del Gobierno del Botánico. Puig considera que en tres años el Ejecutivo autonómico se ha esforzado en levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de mandato del PP y que se han realizado grandes avances sociales, especialmente en el ámbito sanitario y de gestión de las prestaciones.

El balance "es positivo sin triunfalismos. Todos los indicadores económicos y sociales están mejor que antes", ha dicho el president, que estima que habrá cerca de 10 puntos menos de paro a final de legislatura. Puig ha puesto en valor la reducción de la pobreza, el sistema de dependencia, las ayudas de educación, la reversión de los hospitales privatizados, "todo pese a la infrafinanciación".

Sobre esta cuestión, ha recalcado que la agenda y las exigencias valencianas siguen siendo las mismas "por lealtad" a la población y, pese a que aún no tiene una cita cerrada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí trasladará de inmediato al ministro de Fomento y a la de Administraciones Públicas la agenda de prioridades. Entre ellas, como fórmula transitoria, el jefe del Consell valora, para amortiguar los daños del sistema de financiación, que desde el Estado se mutualice el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico); es decir, que sea un mecanismo de financiación ordinaria, no un crédito que aumenta la deuda autonómica. "Hemos sido invisibles mucho tiempo, estábamos fuera, como el Levante feliz. Y no lo éramos”, ha criticado Puig.

Las dificultades -las esperadas y las inesperadas- han retrasado el cumplimiento de parte del acuerdo del Botánico, que para el president continua siendo la prioridad para el cuarto restante de la legislatura. Además, sobre el cambio político, ha recalcado que "el Pacto del Botánico ha sido la llave para abrir un nuevo tiempo. El proyecto de progreso de la Comunitat Valenciana no acaba en cuatro años".

Las investigaciones sobre el PSPV han centrado el primer tercio de la entrevista, a las que el presdient ha quitado hierro. Sobre el caso de Crespo-Gomar, ha comentado que en el auto la jueza no ve una trama organizada, mientras que en la Operación Alquería, que investiga contratos a dedo en Divalterra, ha dicho que se asumirán responsabilidades cuando se sepa el problema. "Cuando se levante el secreto de sumario se tomarán otras decisiones", ha respondido preguntado por Jorge Rodríguez, sobre quien ha valorado que "se ha apartado de donde ha sucedido el problema". Respecto al cierre de Divalterra -antigua Imelsa- ha considerado que debe decidirlo la Diputación, teniendo en cuenta los servicios y los trabajadores.