El aeropuerto Alicante-Elche se cierra al tráfico aéreo debido al temporal

El aeropuerto Alicante-Elche no admitirá tráfico aéreo entre las 13 horas de este domingo y la misma hora del lunes, ya que ante el temporal ha ampliado las medidas de seguridad derivadas del incendio que afectó a la cubierta de la terminal.

Así lo ha anunciado Aena, como medida de prevención ante la borrasca 'Gloria' que afecta a la Comunitat Valenciana y que ha llevado a Aemet a activar el aviso rojo por lluvias, vientos y nevadas.

En Alicante, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado la preemergencia nivel rojo por fenómenos costeros en el litoral norte, y la preemergencia nivel rojo por nevadas en el interior y litoral norte. También hay premergencia naranja por lluvias en el interior y litoral norte, y el mismo nivel por vientos en toda la provincia.

Estas circunstancias han hecho que se amplíen las medidas de prevención y seguridad por el incendio en la cubierta de la terminal del Aeropuerto Alicante-Elche, declarado el miércoles y que se dio por extinguido este sábado.

Las compañías aéreas trabajan para reorganizar su operativa. Los pasajeros deben consultar con ellas el estado de su vuelo y no dirigirse al Aeropuerto de Alicante-Elche, ha explicado Aena.

Este domingo, había programadas 114 operaciones desde las 13.00 horas y este lunes había 76 operaciones hasta las 13 horas. Las aerolíneas y Aena tratarán de reprogramar parte de esta operativa desde otros aeropuertos de la red.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana mantiene para este domingo la Emergencia Situación 0 por nevadas en la comarca de Els Ports y la Preemergencia por nevadas en el interior norte y por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de la provincia de Castellón.

El 112 ha establecido asimismo el nivel amarillo por riesgo de nevadas en el interior sur de Castellón e interior norte de Valencia, de vientos en el litoral de Castellón, litoral norte e interior sur de Valencia, y riesgo de lluvias en interior sur de Valencia.

🚗❎ Per favor, eviteu circular per carreteres afectades per la neu i manteniu-vos informats al minut a través de canals oficials:



🚨 @GVA112

🛰 @AEMET_CValencia

🚒 @siab_castellonpic.twitter.com/dw1bhThGAB