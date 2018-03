Bruno Vargas explica el movimiento socialista español

La quarta i última exposició del cicle ‘Reinventar el Posible /Accionar l'imaginable’ d'artistes valencians aposta per l'amor i les emocions com a eines transformadores i de resistència vital en el món contemporani. Una exposició multimèdia amb influències feministes, anticapitalistes i ecol·logistes que ens impulsa a l'acció i a l'utopia d'un futur on vulguem viure i no on només sobrevivim.

Fins a l'1 de maig. Centre del Carme, València.

http://www.consorcimuseus.gva.es/