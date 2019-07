Alanis és prostituta, té un bebé i comparteix un xicotet apartament amb la seua companya Gisela. Tot es transforma, i per a pitjor, quan un dia dos policies irrompen en la seua casa, detenen la seua amiga i ella i el seu fill acaben pràcticament en el carrer. Alanis es refugiarà a casa de la seua tia i lluitarà per recuperar la seua dignitat i poder aconseguir una millor vida per a ella i el seu bebé.

Dijous 11 de juliol a les 18.00 i a les 20.00 hores

Teatre Arniches. Avinguda d’Aguilera, 1. Alacant

Entrada general 3 euros i reduïda 2 euros