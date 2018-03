Arriba Cinepolska 2018

Gràcies a l'Institut Polonés de Cultura de Madrid, torna a València aquesta cita anual amb el millor cinema polonés contemporani. Una variada selecció que combina treballs de cineastes clàssics ‒com l’obra pòstuma d’Andrzej Wajda, ‘Afterimage’‒ amb pel·lícules dirigides per a una nova generació de joves creadors, com ara ‘The Last Family’ de Jan P. Matuszyński, ‘Amok’ de Kasia Adamik o ‘The Sun, The Sun Blinded Me’ d’Anka i Wilhelm Sasnal. Fins al 6 d'abril.