Baba Kamo, festival i fira del llibre ilustrat

Bava Kamo és una iniciativa de caràcter anual organitzada per la Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana ( APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura ( FULL) per promoure el llibre il·lustrat en tots els seus vessants. Un punt de trobada on visibilizar el treball dels professionals, avivar la creació interdisciplinària i fomentar l'esperit crític i la sensibilitat estètica.



Bava Kamo presenta un format obert i transversal, amb l'organització, d'una banda, d'una fira comercial de llibre il·lustrat i, per un altre, d'un festival amb tot un programa d'activitats paral·leles, com a trobades professionals, una exposició internacional, tallers infantils i adults, jornades de formació al professorat.

Del 14 al 16 de desembre al Centre del Carme.