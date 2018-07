26 bandes de música valencianes, llatinoamericanes i europees competiran entre el 19 i 22 de juliol en el Certamen Internacional de Bandes de Música “Ciutat de València” que enguany arriba a la 132ena edició. Una competició que afalaga l'oïda, on les bandes treuen pulmó i interpreten el seu repertori més lluïdor així com una cançó obligada segons la categoria. El Certamen té lloc al Palau de la Música i ve precedit per un precertamen que porta la música popular instrumental al barris de la ciutat del 16 al 18 de juliol.

Del 19 al 22 de juliol

Palau de la Música de València.

Passeig de l'Albereda, 30

http://cibm-valencia.com/