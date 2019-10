Cinema i col·loqui: ‘Diecisiete’

‘Diecisiete’ arriba a la Filmoteca de València amb una projecció i col·loqui amb el director Daniel Sánchez Arévalo moderat per Mikel Labastida. Héctor té 17 anys i en porta dos intern en un centre de menors. Insociable i poc comunicatiu, a penes es relaciona amb ningú, fins que s’anima a participar en una teràpia de reinserció amb gossos. Allí, el xic estableix un fort vincle indissoluble amb una gossa. Però un dia és adoptada i Héctor no pot acceptar-ho. Tot i que li queden menys de dos mesos per a complir el seu internament, decideix escapar-se per a anar a buscar-la.

ON? Centre del Carme Cultura Contemporània. Carrer del Museu, 2. València

QUAN? Dimarts 15 d’octubre, a les 18.00 hores

Entrada gratuïta