València s'omple de dansa

Dansa València torna a omplir els teatres i els carrers del centre de València durant 5 dies. Les coreògrafes Sol Picó, Rosángeles o Edison Valls juntament amb companyies joves acosten a la ciutat allò bo i millor de la dansa d'arreu de l'estat. Déneu espectacles que es podran veure al teatre Principal, el Rialto, La Nau, l'Espai Inestable, el Carme Teatre i a l'aire lliure, a la Plaça del Patriarca. No us perdeu les tres estrenes: Lo inevitable, de la companyia Dunatacá; Divines Paraules, una adaptació del Ballet de la Generalitat a partir de l'obra homònima de Ramón Valle-Inclàn; i un espectacle per als més menuts Pequeño Big Blue, que va dirigida a les criatures d'entre 18 mesos i 4 anys.



#Ellesesmouen, Dansa València



De l'11 al 15 d'abril , València