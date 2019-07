Democraticemos la democracia

El taller té com a objectiu forjar un diàleg estret entre els participants des de la pràctica artística i generar plataformes de reflexió entorn de nous processos transformadors de la nostra realitat. Aquest és un taller teoricopràctic en el qual s’abordaran les pràctiques artístiques contemporànies en l’espai públic estés, la pràctica artística com a territori de resistència i la contaminació visual i el soroll com a tècnica de camuflatge.

11 i 12 de juliol, de 17.00 h a 21.30 h. Entrada gratuïta

Visites guiades amb l’artista, divendres 12 a les 11.00 h i dissabte 13 a les 18.30 h

Centre Cultural Las Cigarreras. Carrer San Carlos, 78. Alacant