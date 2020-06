El Festival Polirítmia presenta una nova edició

El festival Polirítmia és una producció de l’Institut Valencià de Cultura i del CEFIRE, amb la col·laboració de la Diputació de València. Una trobada de músiques i danses de la Mediterrània que va sorgir per a recuperar un festival de referència de la tradició musical valenciana de la mà de la cooperació interinstitucional, la territorialització, la internalització i l’accés a la cultura.

Els concerts se celebraran al teatre Principal de València del 9 al 12 de juliol, amb tres actuacions per dia, una al carrer o a la façana del teatre i dos més a l’escenari. Les actuacions a l’exterior del teatre començaran a les 18.30 hores i seran a càrrec de La Trocamba Matanusca els dies 9 i 12 de juliol, i de Bienparao els dies 10 i 11 de juliol. els concerts a l’escenari del Principal tindran dos horaris diferents, a les 19.30 i a les 20.30 hores, i es podrà accedir amb una única entrada amb un preu de 5 euros.

El dia 9 a les 19.30 hores serà el torn de Tarta Relena i a les 20.30 hores podrem veure a Spanish Brass & Carles Dénia amb el seu espectacle ‘Mira si hem corregut terres’, el dia 10 de juliol a les 19.30 s’oferirà l’actuació ‘Sarau mediterrani’ amb el grup Urbàlia Rurana, i a les 20.30 actuarà Vanesa Muela en trio amb la seua actuació ‘Zaraval’. El dia 11 començarà a l’escenari amb l’actuació d’Eixa, que presentarà el seu primer disc, ‘Invisibles’, i tancarà el dia a les 20.30 hores Matthieu Saglio Quartet amb ‘El camino de los vientos’. L’última jornada d’actuacions serà el 12 de juliol, quan es podrà gaudir del grup Udiva, que presenta el seu primer disc, ‘Aigua’.

Per últim, tanca el festival al Principal l’actuació de Christian Penalba, una altra veu jove per a la música tradicional valenciana. No obstant això, els concerts i actuacions són només una part de l’activitat de Polirítmia, ja que l’edició d’enguany també inclou quatre tallers formatius que se celebraran entre finals de juny i finals de juliol amb els títols següents: ‘Introducció al flamenc mitjançant la guitarra clàssica’ impartit per Paco Costa, guitarrista flamenc i creador de l’escola en línia www.guitarraflamencaonline.es, ‘Ferramentes per a la composició en estil tradicional en l’aula’ a càrrec d’Isabel Latorre; un altre taller serà ‘Cants d’ús, gèneres de ball i ritmes ibèrics’, que té com a ponent a Raquel Cruces, i el quart taller serà ‘Les músiques de la tradició mediterrània i balcànica: adaptació curricular i pràctica a l’aula de l’ESO i el Batxillerat’, impartit per Abel García.