Filmoteca d’Estiu: ‘Casablanca’

Durant la Segona Guerra Mundial, a Casablanca, el líder txec i heroi de la resistència Victor Lazlo és un dels homes més buscats pels nazis. La seua única esperança és el propietari del Rick’s Café, un antic amant de la seua dona que no arrisca la seua vida per ningú. Una nova oportunitat per a gaudir en pantalla gran d’aquest clàssic mític del cinema negre.

ON? Jardins del Palau de la Música

QUAN? Dissabte 28 de juliol, diumenge 29 i dilluns 30, a les 22.30 hores

Entrada general 3,5 euros

http://ivc.gva.es/val/ivc-val/filmoteca-destiu-val