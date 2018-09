Improvisació fins a esclatar a riure a Onda

Torna el Festival de la Improvisació Vila d'Onda. Del dilluns 10 al diumenge 23, hi haurà 24 espectacles de dansa, teatre gestual i música improvisada, però també ld'impro magia, impro clown o lletring catch (escriptura improvisada en directe). Un festival diferent que, donat l'èxit de l'any passat, repeteix a les comarques de Castelló.

Hi haurà actuacions internacionals com la suiza Imkubik o l'argentina Global Impro però també d'altres molt medàtiques. La televisiva Ana Morgade participarà el divendres 14 amb la companyia Jamming. Morgade condueix el Club de la Comedia a La Sexta i ha passat per El hormiguero, Zapeando o Estas son las noticias. Fins i tot ha presentat les campanades algun any.

La representació valenciana és extensa amb projectes com Subit (dijous 13), Impronenas (dissabte 22), ImproVivencia i Guerrilla Impro (divendres 21), David Fajardo (diumenge 23) el col·lectiu Hotel Postmodern i els seus duels d'escriptura en Letring Catch el dissabte 22.

Quatre dels shows tindràn lloc al carrer, al barri del Raval d'Onda i la resta seràn al Teatre Mónaco, a La Cassola i a la Casa de la Cultura.

II Festival d'Improvisació d'Onda

Del dilluns 10 al diumenge 23

Vila d'Onda, Castelló

facebook.com/FestImproOnda