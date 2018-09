L'art també és balla al Centre del Carme

Una experiència sensorial en què els elements visuals i musicals s’entrellacen per a produir un diàleg artístic que dona vida a noves formes d’expressió. Això és el festival Volumens que se celebra per segon any consecutiu al Centre del Carme els pròxims 28 i 29 de setembre. La unió entre l'art visual i la música porta més de 20 artistes i 18 hores d’experiència audiovisual immersiva que convertiràn al museu en un laboratori d’experimentació tot el cap de setmana.

Entre els artistes que venen destaquen Oscar Mulero, que presentarà per primera vegada a València el seu aclamat treball ‘Monochrome’; el francés Kangding Ray en format live A/V junt amb l’artista Martinovna, que oferirà en primícia ‘Hyper Opal Manti’; l’hipnotisme musical de Suso Saiz, acompanyat a les visuals per Sergi Palau, i eels valencians Güiro Meets Rússia, amb els seus brillants paisatges atmosfèrics.

Un cartell marcat per una important presència femenina amb les actuacions de Martinovna, Julia Pé, Eva Melkeis, Liana Guadaño (Los Puzzle), Lucía Gea i Lola Marco.