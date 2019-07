‘Lucia di Lammermoor’

Amb aquesta òpera de Donizetti, Roberto Abbado tanca la temporada 2018-2019 de les Arts. Una protagonista de ment tan fràgil com el vidre, un capellà preceptor tan religiós com sever, un germà tan dur com la roca d’un penya-segat d’Escòcia, un promés secret tan desgraciat com alienat i un nuvi assassinat per ella en el moment d’esdevindre el seu espòs.

ON? Palau de les Arts. Av. Professor López Piñero, 1. València

QUAN? Dissabte 6 de juliol a les 19 hores

Entrades des de 15 €.