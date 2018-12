Menut Palau: Festival de 'feretes i cançonetes'

Comencen les activitats de “Menut Palau” destinades a les famílies amb el festival multicultural “Feretes i cançonetes", que se celebrarà en tots els espais del Palau amb les actuacions de més de 20 formacions musicals i teatrals, entre moltes altres. A més, enguany comptarà amb la col·laboració del grup valencià Spanish Brass que presentarà el seu espectacle “Metàl·lics”, un divertit concert de vent-metall. També es podrà gaudir de tallers de màscares, malabars, estampació de camisetes, ludoteca, tallers de música per als xiquets de bolquers, l'art de la improvisació amb el rap per als joves, jocs tradicionals, així com una fira editorial al llit del riu Túria adreçada especialment al públic infantil. En compliment de la normativa de seguretat i control d’aforament i, d’acord a l’ordenança vigent, els menors de 3 anys tenen que accedir al recinte amb l’entrada de pagament corresponent. El 3 i 4 de gener al Palau de la Música.