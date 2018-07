Morella reviu la música antiga

La 7a edició del Early Music Morella porta a les comarques de Castelló allò més rellevant de la música medieval i renaixentista de tot Europa i la mediterrània: Pino de Vittorio, La Danserye, Silke G.Schulze, Maria Jonas & Eduardo Egüez, Aziz Samsaoui tocaran junt a Capella de Ministrers, Gaiters de Morella o Mara Aranda.

No és un festival només lúdic, també hi ha conferències i classes de professors i músics com Pedro Teixeira, Eduard Navarro, David Antich i Pau Ballester, Josep Vicent Frechina, José Vicente Castel o Àlvar Monferrer, per suplir la manca d'estudis i investigació en aquestes músiques. També hi haurà jam sessions i activitats i tallers destinats a joves i xiquets.

VII Festival Internacional de música antiga i tradicional. Del 20 al 26 de juliol a Morella