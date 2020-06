Un recorregut per les millors obres, en La Mutant L’Aula de Cinema de la Universitat de València presenta en la Mutant el cicle Nova Animació Europea, que ofereix una visió sobre les últimes i més destacades produccions europees d’animació. Hongria, Bèlgica, Irlanda o Espanya seran alguns dels països pels quals discorre aquest cicle, format per sis llargmetratges que recorren diferents tècniques d’animació (stop motion, 2D, 3D, motion capture, entre d’altres), produïts pels principals estudis d'animació europeus i que han collit premis i nominacions en festivals i certàmens internacionals.

Les pel·lícules que formen part del cicle són, en ordre de projecció, Rubén Brandt, coleccionista, The Tower, The Breadwinner, Buñuel en el laberinto de las tortugas, Dilili en París i Un día más con vida. Les sessions seran, a les 21.00 hores, el 30 de juny, l’1, 2, 3, 4 i 5 de juliol, amb un preu de 6 euros per projecció.