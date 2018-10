El Palau de la Música homenatja a Matilde Salvador

La nostra compositora més destacada, dona pionera en la composició musical, Matilde Salvador, hagués complert enguany cent anys. Per celebrar-la, l'Orquestra de València i el Cor de la Generalitat li dedicaran el tradicional Concert del Dia de la Comunitat Valenciana. Interpretaran entre d'altres la Cantata “Les Hores” per a cor, baríton, solista i orquestra, basada en un text de Salvador Espriu. Un programa homenatge a Salvador que serà dirigit per Manuel Galduf, que fora titular de la formació simfònica valenciana i on també participarà el baríton José Antonio López. Així mateix es podrà escoltar els Ecos de la Alhambra de Luís Sánchez i la famosa suite simfònica Scheherazade de Nicolai Rimski-Korsakov, basada en la col·lecció medieval de relats escrits en àrab Les Mil i una Nits. Conclourà el concert amb l’Himne de la Comunitat Valenciana del Mestre Serrano.

Concert Dia de la Comunitat Valenciana

5 d’octubre, divendres. 19.30.

Sala Iturbi, Palau de la Música

Passeig de l'Albereda, 30 València

Entrada gratuïta (localitats limitades)

www.palauvalencia.com