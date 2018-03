Pasqua a la muntanya amb música en directe

Diumenge de Pasqua se celebra la tercera edició de Gegant 2018, un festival de música per a tota la família a la serra de Segària. Un diumenge diferent a la muntanya on es podrà ballar l'electro-rock dels madrilenys Cycle, però també la dels valencians Ramonets, Tremp, Solar, Nasanov i Junio Mackenzie. Gratüit i amb jocs i entreteniments infantils per què gaudisca tota la familia.

Parc Públic de Segària, Ondara

1 d'abril a partir de les 10h

https://www.facebook.com/gegantondara/