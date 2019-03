PichiAvo i l’art del grafiti en el Centre Cultural del Carme

‘EVREKA’ representa la trobada i consecució de dos universos creatius en teoria antològics, l’estudi i l’espai públic, ecosistemes artístics on es desenvolupa actualment la creació de l’obra de PichiAvo, i com es trasllada aquesta manera d’entendre i plasmar l’art a dues ubicacions diferents i compatibles. És la culminació d’obres que conversen amb l’entorn arquitectònic i el públic, amb la selecció per a aquesta exposició d’un llenguatge plàstic que conté elements de la cultura i l’art clàssic entrellaçats amb elements propis de les noves expressions de l’art contemporani com són el grafiti i l’‘street art’.

ON? Carrer del Museu, 2. València

QUAN? Fins al 5 de maig

Entrada gratuïta