Rebeca Plana i l'orígen del Xúquer

La gran abstracció de l’artista valenciana Rebeca Plana arriba a la Sala Martínez Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau, on es podrà contemplar a través de l’exposició ‘Riu. Rebeca Plana’ fins el pròxim 23 de febrer. En la mostra, amb obra exclusiva per a aquest espai i grans formats, la pintora reivindica el riu Xúquer amb una visió particular del seu pas per la Ribera.

L’exposició, organitzada per la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la Fundació General de la Universitat de València dins de la sèrie ‘Trobades’ amb la col·laboració de Banco Santander i Heineken España S.A.

Data: del 25 de novembre de 2019 al 23 de febrer de 2020

Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. Diumenge i festius, de 10 a 14 hores. Entrada lliure