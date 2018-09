Silenci! els cossos parlen a Sueca

Callem, prou de paraules. És el moment de fixar-se en les sutileses, en els gestos. És la Mostra Internacional del Mim que se celebra per 29ena edició del 19 al 23 de setembre a Sueca.

Més de 50 espectacles de 25 companyies en cinc dies. La 29ena Mostra de Mim de Sueca no baixa el llistó i ha programat cinc dies intensos per reafirmar com el festival de mim més important de l'estat. Entre els plats forts d'enguany hi ha Dancing With Frogs, dirigida per Sol Picó; Rito, dels il·licitans d'OtraDanza, amb direcció d'Asun Noales, i les estrenes deLook at me de la companyia local Maduixa i Alba, una visió lliure sobre La casa de Bernarda Alba, de Lorca, a càrrec del mestre del gest contemporani, el francés Yves Marc.

Alba de Yves Marc s'estrena per primera vegada a Espanya i Marc a més serà qui enguany es faça càrrec de les classes magistrals. El fundador del Theatre du Mouvement i referent europeu del mim contemporani, convidarà al públic a recórrer la història amb la qual ha construït la seua identitat artística actual a través de la gestualitat i la teatralitat del moviment. Un art basat en els principis fundadors dels grans mestres del passat -Etienne Decroux, Jacques Lecoq, Marcel Marceau-, que voreja la dansa dramàtica i el teatre d’objectes, fins a convertir el cos de l’actor en el centre mateix de la creació artística.

Hi ha espectacles al carrer i a les placesprincipals de Sueca així com a l'institut, el centre Bernat i Baldobí o l'Espai Joan Fuster.

29ena Mostra Internacional de Mim de Sueca

Del 19 al 23 de setembre

Sueca

https://mimsueca.com