'El Sol, la nostra estrella'

El Sol és l’estrella més pròxima a la Terra, i per això és l’estrella més ben estudiada. El Planetari de Castelló avança part de la programació d'aquest any, en la qual hem trobat diferents propostes perfectes per a gaudir d'aquest espai del Grau de Castelló en família. Exposicions, tallers, projeccions astronòmiques, jornades, congressos… Tot això enfocat en la divulgació de la ciència i l'astronomia. Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana. Diumenge 26 de gener.