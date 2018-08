The Royal Barroque a Peníscola

La formació íntegrament femenina The Royal Barroque presenta el programa de música italiana ‘Italian Stravaganza’ que, sota el subtítol ‘Lart del duel: de la terra al cel’, integra les més populars cançons i patrons harmònics barrocs italians com ara ‘La Follia’, la ‘Bergamasca’, la ‘Ciaccona’ o la ‘Pascaglia’, i les sonates virtuoses més extravagants amb compositors com ara Bertali, Castello, Cina, Uccellini o Vivaldi.

Dissabte 4 d’agost a les 22.30 hores

Entrada 12 euros

Pati d’armes del castell del Papa Luna. Carrer Castell, s/n. Peníscola

http://mab.ivc.gva.es/val/royal-baroque-italian-stravaganzavlaasdg