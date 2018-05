La UV reivindica l'amor lèsbic al cinema amb Diversitats

Des dels anys 90, l’homosexualitat és àmpliament tractada en el cine, però sobretot des de l'òptica gai. A les pel·lícules d’amor lèsbic els ha costat més guanyar-se les pantalles. Considerat durant molts anys un tema tabú, en els últims temps i, sobretot a Europa, comencen ja a ser habituals les grans històries de dones lesbianes. Per a acostar-les a nous públics la Universitat de València en projectarà tots els dimarts de maig al Col·legi Major Rector Peset.

El dimarts 22 de maig es podrà veure Fucking Åmål (Lukas Moodysson, 1998), film de culte que mostra la relació de dues adolescents en una zona rural sueca, que ens permet parlar del descobriment del primer amor i de les relacions sexuals en l’adolescència. El dimarts 29 de maig s’exhibirà If These Walls Could Talk 2 ( Mujer contra mujer , Martha Coolidge, Anne Heche, Jane Anderson, 2000), que planteja tres històries d’amor lèsbic que tenen lloc en la mateixa casa, però en distintes èpoques i amb parelles de diferents generacions.

Tots els dimarts de maig de 18 a 21 hores

Col·legi Major Rector Peset, Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4, València

https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/diversitats/programa-diversitats/cicle-cinema-lesbic-1286039221192.html