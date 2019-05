‘VALENCiANA (la realitat no és suficient)'

Aquest és un viatge per deu anys de la nostra història recent. També és la història d’una amistat. I, també, un catàleg d’horrors provocats per mitjans, per polítics i per alguns homes que no estimen les dones. A l’inici dels anys noranta, després d’anys d’eufòria, de modernització i de projecció internacional, el país s’enfronta a una important crisi econòmica i de valors. Tres joves amigues, que es van conéixer estudiant Periodisme, veuen com els seus camins es van separant a mesura que aquesta crisi es fa gran. Un viatge de més de 10 anys per una història d’amistat, de música electrònica, de televisió i de pors contemporànies.

ON? Teatre Principal. Carrer Barques, 15, València

QUAN? Última setmana. Fins al 2 de juny. Dimarts i dimecres a les 19.00 hores; dijous, divendres i dissabte a les 20.00 hores i diumenge a les 18.00 hores

Entrades de 10 a 16 euros. Preu jove 8 euros

