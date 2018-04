Valencia Negra arranca en Sala Russafa

Sala Russafa colabora con el festival dedicado al género negro y su escenario acoge esta semana dos encuentros con autores en los que la literatura italiana tiene una fuerte presencia de manos de Santo Piazzese, Mirko Zilahy y Ben Pastor, a quienes se une la española Alicia Giménez Bartlett.

El viernes 4 de mayo, el escenario de Sala Russafa acoge los primeros encuentros con escritores de este año con una fuerte presencia de autores italianos.

Cuando el negro es amarillo es el título de la primera charla, conducida por el periodista Voro Contreras, en la que dos de los mejores exponentes del 'giallo italiano' conversarán sobre el momento que atraviesa la literatura de este género en un país donde la corrupción y la mafia ha marcado su historia en el S.XX y todavía en el XXI.

A las 19h comenzará el encuentro con Santo Piazzese y Mirko Zilahy. El primero es un biólogo y profesor universitario de Palermo que en 1996 publicó su primer libro, I delitti di via Medina-Sidonia. Sin embargo, no ha sido hasta 2017 cuando su obra ha llegado a España, con Asesinato en el jardín botánico. Ambientada en su ciudad natal y en Sicilia, la historia no se recrea tanto en la ejecución como en la investigación de una misteriosa muerte en una trama que avanza a ritmo de blues y jazz, con un gran protagonismo de las referencias musicales y cinematográficas.

En el polo opuesto al estilo de Piazzese, el traductor, editor y autor Mirko Zilahy hablará de su segunda novela negra, La forma de la oscuridad, en la que el asesinato se convierte casi en una expresión artística de manos de un obsesivo personaje, capaz de convertir en realidad sus pesadillas. Esta vez el escenario es Roma en una trama intensa y sangrienta en la que la venganza se presenta como única forma de hacer justicia.

A las 20h, será el momento del encuentro ítalo-español conducido por Mikel Labastida. El periodista modera una charla bajo el lema Desde ambas orillas del mediterráneo, en la que compartirán escenario las autoras Alicia Giménez Bartlett y Ben Pastor.