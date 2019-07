Visita guiada a l’exposició permanent

El Museu de Belles Arts de València ofereix visites guiades per a públic adult per la col·lecció permanent. La visita comença precisament a la sala dels retaules, on cal fer una parada obligada en obres com el ‘Retaule de Fra Bonifaci Ferrer’, de Gherardo Starnina, un refinat exemple de l’empremta deixada pel pintor italià a València, i el ‘Retaule de la Santa Creu’, obra de Miquel Alcanyís, amb un interessant programa iconogràfic.

ON? Museu de Belles Arts. Carrer de Sant Pius V, 9. València

QUAN? Tots els dimarts i dimecres durant els mesos de juliol i agost. 11.30 hores. Cal estar al vestíbul principal del museu 15 minuts abans que s’inicie l’activitat

Entrada gratuïta.