XI La Cabina, Festival Internacional de Migmetratges de València

Torna a València la cita amb el migmetratge de la mà de La Cabina, festival internacional de referència dedicat a les pel·lícules d’entre 3 i 60 minuts de durada. La Filmoteca acull la secció oficial de migmetratges, que enguany està composta per setze pel·lícules, molt diverses pel que fa a la temàtica, el gènere i la procedència geogràfica. Com a novetat, el festival ha volgut posar el focus en la singularitat de cada un dels títols seleccionats, de manera que reestuctura la programació i projecta un migmetratge per sessió, sempre acompanyat de presentació i col·loqui a càrrec d’una persona de l’equip de la pel·lícula.

ON? Edifici Rialto. Plaça de l’Ajuntament, 17. València

QUAN? Del 14 al 24 d’octubre

Entrada general 2,5 euros i reduïda 1,5 euros

http://ivac.gva.es/la-filmoteca/programacio/cicles/cicle_1477/la-cabina-xi-festival-internacional-de- migmetratges-de-valencia