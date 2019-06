‘Xisco Mensua. 15.600 días’

‘15.600 días’ recorre més de quaranta anys de treball de Xisco Mensua (Barcelona, 1960). No obstant això, a pesar de l’ampli espai temporal que comprén, el conjunt que hi ha ací reunit es refereix paradoxalment a un únic esforç, a una única temptativa: envoltar la vida mateixa de tot el que té d’irrepresentable. És com un diari d’incerteses obstinat i inabastable que es pregunta sobre la relació entre discurs i experiència, sobre el cos i el món i els llenguatges. Però un diari que mai diu jo, sinó nosaltres, un text continu, ininterromput, en què la individualitat es dissol en el pensament col·lectiu.

ON? Carrer del Museu, 2. València

QUAN? Des del 17 de maig

Entrada gratuïta

http://www.consorcimuseus.gva.es/exposicion/obertura-exposicio-xisco-mensua-15-600-dias/