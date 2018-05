La ciència entra als bars

La investigació científica també pot ser divertida. Astrofísica, neurociència, biodiversitat, nanotecnologia,... amb un to relaxat, entre cerveses i amics. Per quart any consecutiu, el festival de divulgació científica Pint of Science acosta el treball dels nostres investigadors al gran públic. És un esdeveniment mundial que se celebra simultàniament en 57 ciutats espanyoles i en 272 ciutats de 20 països arreu de tot el món. A València ve de la mà de Las Naves i 18 centres d'investigació i omplirà, durant tres dies, quatre bars d'arreu de la ciutat: Ben’s Inn (Xúquer), Ca Revolta (El Carme), Café Mercedes Jazz (Russafa) i La Mosqueta (Benimaclet).

Del 14 al 16 de maig a les 19h, València

https://pintofscience.es/events/valencia