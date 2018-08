La cultura en la ciudad también se va a la playa

Una veintena de actividades llenarán de cultura durante el mes de agosto el Amstel Art, situado en la planta baja del edificio Veles e Vents. La programación incluye artes escénicas y música en vivo.

De miércoles a domingo y apostando por el talento locales, Amstel Art acogerá a la improvisación teatral y dancística, espectáculos multidisciplinares y conciertos con sonidos rock, pop, electrónicos, de música clásica y lounge para convertirse en una ventana al panorama creativo valenciano.

Como novedades para agosto, los miércoles se convocarán sesiones de micro abierto en las que se podrá participar inscribiéndose en RRSS. Y nace el Culture Sessions, un encuentro con músicos y expertos en los estilos más influyentes que incluirá una sesión de DJ.

Los micros abiertos de los miércoles se abrirán a disciplinas como la poesía o la música, entre otras. El miércoles 29 de agosto volverá la improvisación teatral con Guerrilla Impro (22:30h), divertida formación teatral donde se integran miembros de Juja, Teatro Instantáneo o Decopivolta Teatre.

Los jueves tarde (20h) siguen consagrados a las bandas valencianas emergentes con el ciclo Dijous al Veles. Samuel Reina (2 de agosto) abre el mes con su folk profundo. El pop-rock de influencias británicas llegará con Crazy Times (9 de agosto). Pop español es la propuesta de Dual (23 de agosto) y la programación del ciclo durante el mes de agosto se completa con la experimentación de reunir el jazz, hip-.hop y Soul de Twise (30 agosto).

La música en vivo también mantendrá un fuerte protagonismo con el ciclo Culture Sessions que une a músicos y expertos en movimientos y propuestas musicales que han marcado la cultura popular que incluye una presentación y charla con el público, además de una sesión de djs. Esta nueva propuesta se estrena el 3 de agosto (22:30h) con el rock de los años 50 y 60 de la mano de José Luís Segura, alias Fletán, popular guitarrista de una de las bandas de garaje más significativas españolas, Wau y los Arggss!!.

El ciclo continúa al día siguiente, sábado 4 (23h), con una figura clave como David Bowie, analizada y revisitada por el guitarrista de la banda La Muñeca de Sal, productor musical y técnico de sonido Sergio Devece. Y el sábado 11 de agosto (23h), la revolución digital de los 80' y es la protagonista del tercer encuentro con DJ Carloops, uno de los músicos underground más reputados de la escena valenciana.

Junto a este ciclo, se desarrollarán conciertos con propuestas musicales y escénicas muy distintas. El viernes 10 de agosto, pop rock en valenciano con King Cool (22:30h). El Space Kraut de Sufre ocupará el Amstel Art el viernes 24 (22:30h) y el sábado 25 (23h), será el turno de la electrónica con el espectáculo de improvisación y danza contemporánea de Portero Regateador y la bailarina italiana Lorenza di Calógero. El noise rock de Perro Grande y We Are The Captains ponen la guinda el viernes 31 (22:30h).

Las sesiones aperitivo de los domingos a mediodía también contaran con amenización y lounge.

La Marina de Valencia

Moll de l'Aduana s/n, València

http://veleseventsvalencia.es/amstel-art/