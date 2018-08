Una pintura feta teatre a Sagunt a Escena

Heus ací una coreografia en tres actes basada en el cèlebre tríptic El jardí de les delícies. Acte 1: El jardí de les delícies Acte 2: L’infern Acte 3: El paradís. De la mateixa manera en què un coreògraf pot partir d’una melodia per a crear, la companyia canadenca Marie Chouinard parteix del quadre del flamenc Hieronymus van Aken, el Bosch. I així com un coreògraf pot “adherir-se” (o no) a la partitura, han triat “adherir-se” al quadre del Bosch, al seu esperit. Un espectacle de dansa que celebra la felicitat que desprèn una obra d'art.

9 d'agost a les 22.30h

Teatre Romà de Sagunt

Plaça Facundo Roca, Sagunt

