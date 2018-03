Un teatre que explica la diversitat als més menuts

Les set diferències és un cant a la curiositat, la naturalitat i l’humor amb què els xiquets i xiquetes viuen “la diferència”. Sobre l'escenari pugen pells negres, blanques, roses; ulls allargats, redons; llavis grossos, prims; africans, asiàtics, europeus... Un munt de formes i colors, un ventall de llengües, de costums i de maneres d'entendre la vida que resumeixen la diversitat per parlar de la igualtat. Una producció del Centre d'Arts Escèniques Escalante per a gaudir en família fins al 6 de maig.

Teatre Talia, C/ Cavallers, 31, València

Fins al 6 de maig.

http://www.escalantecentreteatral.com/