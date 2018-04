Les xiquetes també dissenyen videojocs

Si tens una xiqueta entre 10 i 12 anys que li agraden els videojocs, pòrtala el dissabte a Las Naves. Des de Califòrnia arriben dues talleristes de Girl Makes Games, una iniciativa de formacions en temps lliure per a inspirar a les pròximes generacions de dissenyadores, creadores i ingenyeres. Durant tres hores les xiquetes aprendran a planejar un videojoc i dibuixaran amb stencyls els personatges. Tot per a divertir-se i aconseguir que en el futur les dones no siguen el 12% de les treballadores de la indústria del videojoc al món.

Dissabte 14 d'abril, d'11 a 14 h. Las Naves, València.